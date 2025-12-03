الإمارات انجازات محلية لا تتوقف وريادة عالمية في التعليم والصحة والثقافة

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ 54، مواصلة رحلتها نحو المستقبل الزاهر بمزيد من الإنجازات المحلية والعالمية التي ميزت العام 2025 "عام المجتمع" في ظل قيادتها الرشيدة.

وعززت الإمارات حضورها الفاعل في المشهد الدولي، ورسخت موقعها كقوة اقتصادية وازنة على مستوى المنطقة والعالم، وواصلت إسهاماتها الفارقة في مختلف ساحات العمل الإنساني، فيما برزت على المستوى المحلي العديد من الإنجازات النوعية التي شكلت دفعة جديدة إلى الأمام في مسيرة التنمية المستدامة.

الثقافة

رسخت الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للإبداع، وحاضنة للتراث، ومختبراً للمشاريع الثقافية المتقدمة، حيث شهد العام 2025 إطلاق السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث، وموافقة مجلس الوزراء على إعداد قانون اتحادي لحماية التراث الثقافي، وصدور مرسوم إنشاء حي الشارقة، واعتماد موقع المزرعة في الخوانيج موقعاً وطنياً ثالثاً، وافتتاح متحف “تيم لاب فينومينا أبوظبي” ومتحف متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، والإعلان عن متحف دبي للفنون (DUMA)، في حين توالت الاكتشافات الأثرية في العين وجزيرة الغلة بأم القيوين...وغيرها من المواقع.

التعليم

واصلت الإمارات مسيرة التطوير والتحديث المستمرة التي يشهدها قطاع التعليم والتي تجلت من خلال مجموعة من المبادرات والقرارات مثل استحداث مادة الذكاء الاصطناعي لإدراجها كمقرر دراسي ضمن المنظومة التعليمية للمدارس الحكومية، واعتماد معايير دراسة طلبة التعليم العالي لمواطني دولة الإمارات خارج الدولة، واعتماد دليل ضوابط إلزامية تدريس اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والمفاهيم الاجتماعية لمرحلة رياض الأطفال على مستوى المدارس الخاصة بالدولة.

وحققت الجامعات الإماراتية تقدما ملحوظا في التصنيفات العالمية لعام 2025، كما شهد العام الجاري افتتاح فرع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

الصحة

شهد القطاع الصحي العديد من المكتسبات والإنجازات التي تنعكس إيجابيا على جودة الحياة ومستوى الرعاية الطبية المقدمة لسكان الدولة، حيث اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية، واللائحة التنفيذية لقانون التبرع بالأعضاء، إلى جانب إطلاق الدليل المحدث للبرنامج الوطني لمكافحة الدرن، فيما اعتمدت منظمة الصحة العالمية مركز أبوظبي للصحة العامة كمركز متعاون في الأبحاث الخاصة بالأمراض التنفسية.

كما برز خلال العام 2025 افتتاح مركز إقليمي لتوزيع اللقاحات في أبوظبي والإعلان عن خطط لإنشاء أول منشأة للعلاج بالأيونات الثقيلة في الشرق الأوسط لعلاج الأورام، إضافة إلى النجاحات الجراحية غير مسبوقة التي سجلتها المنشآت الصحية ومنها أول زراعة مزدوجة لكليتين بالروبوت، وأول زراعة رئة روبوتية.

الرياضة

جاء العام 2025 حافلا بالإنجازات الرياضية وأبرزها فوز الإمارات بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، وتحقيق منتخب الإمارات للجوجيتسو ل 167 ميدالية قارية وعالمية ملونة في رقم قياسي غير مسبوق، كما حقق منتخب الدراجات 6 ميداليات في كأس آسيا للمضمار، وحافظ فريق الإمارات للدراجات " إكس آر جي" على لقبه كأفضل فريق في العالم للعام الثالث على التوالي.