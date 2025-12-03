شرطة دبي تحجز 49 مركبة و25 دراجة وتحرر 3153 مخالفة

أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الفرق الضبطية التابعة للإدارة تمكنت من حجز 49 مركبة و25 دراجة، وتحرير 3153 مخالفة مرورية متنوعة خلال فترة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ54، نتيجة ارتكاب عدد من السائقين لسلوكيات خطرة ومخالفة للنظام العام.

وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن بعض السائقين يستغلون المناسبات الوطنية أو أي فعالية عامة للقيام بأعمال فوضوية والقيادة بطيش وتهور، وتعريض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، إلى جانب القيام باستعراضات وسباقات غير قانونية، وإحداث إزعاج لقاطني المناطق السكنية. مؤكداً أن هذه الممارسات تتنافى مع قيم المجتمع الإماراتي، ولا تعكس الروح الوطنية المرتبطة بهذه المناسبة الغالية، التي تحتل مكانة خاصة لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأضاف أن شرطة دبي كانت قد حذّرت مسبقاً من ارتكاب مثل هذه السلوكيات، ودعت إلى الاحتفال بأسلوب حضاري يليق بسمعة الدولة، إلا أن فئة من السائقين أصرت على مخالفة التعليمات، ما استدعى اتخاذ إجراءات حازمة بحقهم، بما في ذلك حجز المركبات والدراجات المخالفة.

وأكد العميد جمعة بن سويدان أن هذه الممارسات قد تتسبب في حوادث خطيرة، إلى جانب تسببها في إتلاف ممتلكات الآخرين والإضرار بالمركبات، مشدداً على أن دور الأسرة جوهري في منع الأبناء من التورط في مثل هذه التصرفات. وأضاف أن الشرطة لن تتهاون مع أي سلوكيات تخلّ بالنظام أو تعرض الجمهور للخطر، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب مخالفات تعكر فرحة المجتمع بهذه المناسبة الوطنية.

تحمل المسؤولية

كما دعا العميد جمعة بن سويدان، أولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم ومتابعة أبنائهم، محذراً من خطورة تركهم يتجولون في الشوارع خلال الاحتفالات دون رقابة، أو السماح لهم باستخدام عبوات "السبريه" ورش المركبات والمارة، وهي سلوكيات غير مقبولة وتُعد من أعمال الفوضى التي تعرّض مستخدمي الطريق للخطر وتشوّه المظهر الحضاري للإمارة.