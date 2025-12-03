عيد الاتحاد الـ 54.. الإمارات إنجازات محلية لا تتوقف وتألق عالمي في الفضاء وتمكين المرأة





تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ 54، مواصلة رحلتها نحو المستقبل الزاهر بمزيد من الإنجازات المحلية والعالمية التي ميزت العام 2025 "عام المجتمع" في ظل قيادتها الرشيدة.

وعززت الإمارات حضورها الفاعل في المشهد الدولي، ورسخت موقعها كقوة اقتصادية وازنة على مستوى المنطقة والعالم، وواصلت إسهاماتها الفارقة في مختلف ساحات العمل الإنساني، فيما برزت على المستوى المحلي العديد من الإنجازات النوعية التي شكلت دفعة جديدة إلى الأمام في مسيرة التنمية المستدامة.

الفضاء

أطلقت الإمارات 6 أقمار اصطناعية متنوعة هي: " الثريا 4"، و"محمد بن زايد سات"، و"العين سات – 1"، و"HCT-SAT 1”، والمرحلة الثانية من كوكبة أقمار "فورسايت" و"اتحاد سات"، فيما أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن استكمال مرحلة التصميم النهائي لمشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات.

من جهتها أعلنت شركة "سبيس 42" بالتعاون مع شركة "آيس آي"، المختصة في تشغيل الأقمار الاصطناعية الرادارية “SAR”، عن الإطلاق الناجح إلى المدار الأرضي المنخفض لثلاثة أقمار اصطناعية رادارية جديدة ضمن كوكبة "فورسايت" لرصد الأرض، وهي "فورسايت-3"، و"فورسايت-4"، و"فورسايت-5".

وكشف مركز محمد بن راشد للفضاء، في نوفمبر الماضي، عن الانتهاء بنجاح من تطوير المستكشف "راشد 2" ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر.

المرأة

وحفل العام 2025 بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، إذ حلت الإمارات بالمرتبة 13 عالميا والأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في حين اختار منتدى الاقتصاد العالمي 3 شخصيات نسائية إماراتية لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة 2025.

وشهد العام الجاري، إطلاق رؤية "أم الإمارات 50:50"، والتي تتضمن مجموعة من المرتكزات أبرزها: الأسرة والهوية الوطنية، والحوكمة والإستراتيجيات، والشراكات الدولية التنموية، فيما واصل الاتحاد النسائي العام إطلاق المبادرات التي تعزز حضور ابنة الإمارات في مختلف المجالات مثل مشروع "نزرع للاستدامة"، ومجالس رائدات الأعمال الإماراتيات في الدول الصديقة.

الإسكان

حافظت الإمارات على زخم الدعم لملف إسكان المواطنين، عبر إطلاق مجموعة كبيرة من المبادرات والمشاريع التي عززت منظومة الاستقرار الأسري، حيث أصدر برنامج زايد للإسكان 2971 قراراً للإسكان منذ يناير وحتى الربع الثالث من العام الجاري، بإجمالي مليارين و69 مليونا و200 ألف درهم، وأطلق البرنامج مبادرة لتأمين تمويل قرارات الدعم السكني للمواطنين المستفيدين من القروض السكنية، مع التركيز بشكل خاص على كبار المواطنين، بهدف توفير مظلة حماية تأمينية شاملة تغطي حالات الوفاة أو العجز الكلي الدائم الناتج عن حادث أو غيره، مع تمديد التغطية حتى سن 95 عاماً، ما يوفر حماية مالية طويلة الأمد للأسر الإماراتية.

وعلى المستوى المحلي، أعلنت إمارة أبوظبي عن اتفاقيات لتطوير 13 مجتمعاً سكنياً جديداً في الإمارة لتوفير أكثر من 40 ألف مسكن وأرض سكنية للمواطنين بتكلفة إجمالية تصل 106 مليارات درهم، إلى جانب اعتماد 3 حزم للمنافع السكنية بقيمة إجمالية بلغت 15.384 مليار درهم، استفاد منها 10 آلاف و718 مواطناً ومواطنة في مختلف مناطق الإمارة.

وفي دبي، أعلنت عن تنفيذ حزمة مشاريع إسكانية بقيمة 5.4 مليار درهم في مناطق عدة، كما اعتمدت حزمة إسكانية بقيمة تتجاوز 2 مليار درهم تضم أكثر من 1100 وحدة سكنية.

بدوره، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة دفعتين لمستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية البالغ عددهم 3500 مستحق بواقع 1750 منتفعا من منح الأراضي السكنية، و1750 منتفعا من منح الأراضي الاستثمارية.