جمعية الصحفيين تستعرض مسيرة إنجازات الإمارات

احتفلت جمعية الصحفيين الإماراتية بعيد الاتحاد الـ 54، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وجمع من الصحفيين والإعلاميين، وذلك في مقر الجمعية بمنطقة المحيصنة 2 في دبي.

واستهل الحفل، بكلمة لفضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، رحبت فيها بالحضور ورفعت أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، سائلة المولى عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والازدهار ورفعة المكانة.

وأكدت أن عيد الاتحاد يمثل محطة وطنية بارزة تجسد ما حققته دولة الإمارات من تقدم وإنجازات نوعية ضمن مسيرة التنمية الشاملة، مشيدة بالدور الحيوي للإعلام الوطني في توثيق هذه المسيرة وترسيخ الهوية الإماراتية.

وأضافت فضيلة المعيني أن هذه الذكرى الغالية تستحضر قيم الوفاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، الذين وضعوا أسس قيام دولة راسخة، واصلت مسيرتها بثبات حتى حققت في عيد الاتحاد الرابع والخمسين مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتضمن برنامج الاحتفال جلسة حوارية بعنوان حديث الاتحاد، استذكر خلالها المشاركون محطات تطور الدولة على مدى 54 عاماً، وما حققته من نهضة وتنمية شاملة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها القطاع الإعلامي الذي شهد تطوراً نوعياً جعل الإمارات في مقدمة الدول المتقدمة عالمياً في مؤشرات الأداء والابتكار الإعلامي.

وأكد المشاركون أن تجربة الاتحاد شكلت واحدة من أنجح التجارب الوحدوية في المنطقة، كما استعرضوا مسيرة الإعلام الإماراتي الذي استطاع خلال فترة وجيزة ترسيخ مكانته كقطاع رائد في توظيف التقنيات الحديثة، لاسيما الذكاء الاصطناعي ومنصات النشر والبث الرقمي.

وأكدت فضيلة المعيني في ختام الجلسة، حرص الجمعية على مواصلة دعم الكوادر الصحفية والارتقاء بالعمل الإعلامي بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة، ويسهم في تعزيز حضور دولة الإمارات في الساحة الإعلامية إقليمياً ودولياً.

وفي نهاية الحفل رفع الصحفيون علم دولة الإمارات أمام مقر الجمعية تعبيراً عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية، والتقاط الصور التذكارية.