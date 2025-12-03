أجواء تجسد الثقافة الإماراتية في مركز دبي المالي



نظم فعاليات مركز دبي المالي العالمي أجواء احتفالية مميزة تجسد الثقافة الإماراتية من خلال المأكولات والمشروبات التقليدية، والعروض الحية، والأنشطة التفاعلية التي أضفت طابعاً تراثياً أصيلاً على الاحتفال بعيد الاتحاد الرابع والخمسين.



وأكد مركز دبي المالي العالمي التزامه الراسخ بدعم مسيرة الدولة نحو التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، فعلى مدار أكثر من عقدين، أسهم المركز في ترسيخ مكانة دبي كوجهة مالية عالمية، حيث يضم اليوم أكثر من 8,000 شركة تعمل في مختلف القطاعات، مستفيداً من بنية تحتية متطورة وإطار تنظيمي وقانوني عالمي المستوى.



ويواصل المركز جهوده في تطوير منظومة مالية متقدمة بما يتماشى مع أهداف «أجندة دبي الاقتصادية D33» ورؤية الإمارات الطموحة، من خلال الابتكار في التكنولوجيا المالية، واستقطاب الاستثمارات العالمية، وتمكين الشركات ورواد الأعمال لتحقيق النمو المستدام، بما يعزز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً.