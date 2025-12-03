عيد الاتحاد.. فرحة وطن

(أبوظبي - البيان، وام)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، الاحتفال الرسمي لعيد الاتحاد الـ 54 الذي أقيم في متحف زايد في أبوظبي.

وجسد الحفل روح دولة الاتحاد، واستحضر ماضيها العريق، ومسيرتها الحديثة، وإنجازاتها الحضارية وطموحاتها التي ترسم ملامح مستقبلها. واحتفى الحفل بإرث المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمه الأصيلة التي أسهمت في تشكيل هوية دولة الإمارات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن الاحتفال «أخذنا في رحلة وطن وحضارة وشعب تمتد عبر آلاف السنين وتضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وقصة نهضة تربط الماضي بالحاضر والمستقبل».

وقال: «في هذه المناسبة الغالية نستحضر مسيرة بناء الإمارات التي كان الإنسان محورها ومصدر قوتها، ونؤكد أن أبناء الوطن هم أغلى ثرواتنا وأساس تقدمنا وازدهارنا والركيزة التي نبني عليها مستقبلنا». وهنأ سموه شعب الإمارات والمقيمين، بعيد الاتحاد.

ودعا الله تعالى «أن يديم علينا الرخاء والازدهار، وأن تظل بلادنا بعطائنا وجهودنا جميعاً، وتماسك أسرنا وقوة مجتمعنا، عزيزة متقدمة ملهمة على الدوام».

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أخاه صاحب السمو رئيس الدولة، وإخوانه الحكام وشعب الإمارات وجميع المقيمين. وقال: «عيد الاتحاد ذكرى توحد القلوب، وتوحد المصير، وتوحيد الطاقات لبناء وطن نفاخر به العالم». كما أشاد سموه بفقرات الاحتفال.

مؤكداً أنها تحمل الفخر، وكلماتها من ذهب، مشيراً إلى أنها تحكي قصة وطن رسمه زايد وإخوانه. وقال: «فخورون بوطننا، معتزون بمسيرتنا، ممتنون لمؤسسي دولتنا، شكراً لفريق عمل هذا الحفل المميز، وعلى رأسهم ابنتي الشيخة مريم بنت محمد بن زايد».

وافتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأصحاب السمو الحكام، رسمياً متحف زايد. وأكد سموه أن الحفاظ على إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، وتخليده ليظل مصدر إلهام للأجيال المقبلة، مسؤولية وطنية، مشيراً إلى أن المتحف جسر يربط تاريخنا بحاضرنا ومستقبلنا.

وأشار إلى أهمية المتحف في توثيقه أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها الدولة، وما حققت من إنجازات وطنية. ويوثق المتحف إرث الشيخ زايد، ويسرد قصة هذه الأرض وتاريخها، عبر رحلة تفاعلية تجمع بين أحدث التقنيات والتجارب السمعية والبصرية والقطع الأثرية والمقتنيات التاريخية.

رحلة وطن وقصة نهضة