محمد بن زايد: الاحتفال بعيد الاتحاد أخذنا في رحلة وطن وحضارة شعب تمتد عبر آلاف السنين ‏

  • سموه يؤكد أن أبناء الوطن هم أغلى الثروات وأساس التقدم والازدهار
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، أن أبناء الوطن هم أغلى الثروات، و‏أساس تقدم الإمارات وركيزة البناء على المستقبل، وأشار سموه إلى أن الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الرابع والخمسين في متحف زايد الوطني في أبوظبي، أخذنا في رحلة وطن وحضارة شعب تمتد عبر آلاف السنين وتضرب بجذورها في ‏أعماق التاريخ وقصة نهضة تربط الماضي بالحاضر والمستقبل.‏

جاء ذلك بمناسبة حضور سموه للاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الرابع والخمسين في متحف زايد الوطني في أبوظبي، وقال سموه في تدوينة ‏عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "‏X‏": "شهدت وإخواني حكام الإمارات الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الرابع ‏والخمسين في متحف زايد الوطني في أبوظبي. احتفال أخذنا في رحلة وطن وحضارة شعب تمتد عبر آلاف السنين وتضرب بجذورها في ‏أعماق التاريخ وقصة نهضة تربط الماضي بالحاضر والمستقبل. في هذه المناسبة الغالية نستحضر مسيرة بناء الإمارات التي كان الإنسان ‏محورها ومصدر قوتها، ونؤكد أن أبناء الوطن هم أغلى ثرواتنا وأساس تقدمنا وازدهارنا والركيزة التي نبني عليها مستقبلنا".‏