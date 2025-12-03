محمد بن زايد: الاحتفال بعيد الاتحاد أخذنا في رحلة وطن وحضارة شعب تمتد عبر آلاف السنين ‏





جاء ذلك بمناسبة حضور سموه للاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الرابع والخمسين في متحف زايد الوطني في أبوظبي، وقال سموه في تدوينة ‏عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "‏X‏": "شهدت وإخواني حكام الإمارات الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الرابع ‏والخمسين في متحف زايد الوطني في أبوظبي. احتفال أخذنا في رحلة وطن وحضارة شعب تمتد عبر آلاف السنين وتضرب بجذورها في ‏أعماق التاريخ وقصة نهضة تربط الماضي بالحاضر والمستقبل. في هذه المناسبة الغالية نستحضر مسيرة بناء الإمارات التي كان الإنسان ‏محورها ومصدر قوتها، ونؤكد أن أبناء الوطن هم أغلى ثرواتنا وأساس تقدمنا وازدهارنا والركيزة التي نبني عليها مستقبلنا".‏