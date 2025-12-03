محمد بن زايد: متحف زايد الوطني جسر يربط تاريخنا بحاضرنا ومستقبلنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أن الحفاظ على إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، وتخليده ليظل مصدر إلهام للأجيال المقبلة، يعد أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية، مشيراً سموه إلى أن متحف زايد الوطني في أبوظبي صرحاً ثقافياً وقيمه في القيادة والبناء والإنسانية، وجسراً يربط تاريخنا بحاضرنا ومستقبلنا.

وقال سموه عبر حسابه في منصة "إكس": "إن الحفاظ على إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، وتخليده ليظل مصدر إلهام للأجيال المقبلة، أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية. ويمثل متحف زايد الوطني في أبوظبي الذي جرى افتتاحه بحضور إخواني الحكام صرحاً ثقافياً يحكي قصة زايد ويخلد مسيرته وقيمه في القيادة والبناء والإنسانية، وجسراً يربط تاريخنا بحاضرنا ومستقبلنا، ونافذة على ثقافتنا وتراثنا وتقاليدنا عبر التاريخ."