هزاع بن زايد: يوم اتحادنا هو يوم عزتنا وفخرنا

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، إن يوم اتحادنا هو يوم عزتنا وفخرنا، مؤكداً مواصلة السير بثبات لترسيخ مكتسبات الاتحاد وبناء مستقبل أكثر نماء وازدهاراً.

وقال سموه في تغريدة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين للدولة: «في اليوم الوطني 54 نتقدم بخالص التبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى نائبيه وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

يوم وحدتنا هو يوم عزتنا وفخرنا، ومعاً نواصل السير بثبات لترسيخ مكتسبات الاتحاد وبناء مستقبل أكثر نماء وازدهاراً».