طحنون بن زايد: الإمارات تواصل ترسيخ ريادتها العالمية وتمضي بثبات نحو المستقبل

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن الإمارات تواصل ترسيخ ريادتها العالمية ومواصلة مسيرة نهضتها وتمضي بثبات نحو المستقبل.

وقال سموه في تغريدة على حساب سموه في منصة «إكس»: «تواصل دولة الإمارات، في عيد الاتحاد الرابع والخمسين، ترسيخ ريادتها العالمية ومواصلة مسيرة نهضتها، بفضل حكمة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات، وتمضي بثبات نحو المستقبل، معززة دور التطور والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمحركات رئيسية للنمو والازدهار، وممهدة الطريق لغد أكثر إشراقاً يصنعه أبناء وبنات الإمارات.. كل عام ودولة الإمارات قيادة وشعباً والمقيمون على أرضها، بألف خير وسلام وأمان».