الإمارات

حمدان بن زايد: الوحدة الوطنية المتينة أساس قوتنا وازدهار شعبنا

البيان

أبوظبي

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن الوحدة الوطنية المتينة تشكل أساس قوتنا وازدهار شعبنا.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «في عيد الاتحاد، نحتفل اليوم بوطن يجمعنا جميعاً، وبوحدة وطنية متينة تشكل أساس قوتنا وازدهار شعبنا.

مسيرة الإمارات حافلة بالإنجازات والنجاحات التي ارتقت بدولة الإمارات إلى مصاف العالمية، وجعلتها نموذجاً يحتذى في التلاحم الوطني والابتكار والتنمية المستدامة. وفي هذا اليوم، نجدد العزم على مواصلة مسيرة الاتحاد، وصون مكتسبات وطننا، والعمل معاً لبناء مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة».