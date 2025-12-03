أحمد بن حميد: عيد الاتحاد مناسبة تجسّد أسمى قيم الوحدة والتلاحم

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية تجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم والاعتزاز بمسيرة دولة الإمارات وما حققته من نهضة شاملة ترتكز على اتحاد قوي، وإرادة وطنية مخلصة تدفعنا للمضي قدماً لتعزيز مسيرة التقدم والازدهار.

ورفع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، خالص التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات الكريم والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وقال: «في هذا اليوم المجيد، نستذكر بكل إجلال رحلة الاتحاد المباركة التي وحّدت الكلمة والقلوب، وشكلت حجر الزاوية لدولتنا العصرية القوية، التي باتت مثالاً عالمياً في التنمية والتطور، وبفضل القيادة الحكيمة والرؤية المستقبلية الطموحة تمضي دولة الإمارات إلى آفاق أرحب من التقدم والازدهار والإنجازات التي تتعاظم عاماً بعد عام، وترسخ ريادة الدولة ومكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية».