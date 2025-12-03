عبدالعزيز بن حميد: عيد الاتحاد وحدة صنعت نموذجاً تنموياً فريداً

أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، أن الثاني من ديسمبر يوم يبقى شاهداً على وحدة أرست دعائم قوة الإمارات، ورسّخت مسيرتها منذ البدايات الأولى، وله في نفوس أبناء الوطن مكانة عظيمة، بوصفه محطة وطنية فارقة تجسدت فيها بُعد الرؤية وصدق العزيمة، وصبر الرجال المؤمنين بأنّ الوحدة هي الأساس المتين لبناء الدولة الحديثة وإطلاق مسيرتها نحو أرقى مراتب التقدم والازدهار.

ورفع الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها. وقال: «نقف اليوم وقفة إجلال وإكبار وامتنان لمؤسس الدولة وواضع أسس الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وللآباء المؤسسين الذين قدموا الكثير.

وبذلوا الجهد السخي من أجل الاتحاد». وأضاف أنه في هذا اليوم تأسست معالم الاتحاد وترسخت روح التعاون بين أبناء شعبنا الوفي وهي الروح التي مكّنت الدولة، بقيادة أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، من بناء وحدة راسخة واجهت كل التحديات وصنعت نموذجاً تنموياً فريداً.