راشد بن حميد: عيد الاتحاد مناسبة لتجديد العهد وتعزيز التلاحم

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن دولة الإمارات تستقبل الثاني من ديسمبر من كل عام وقد تصدرت سلم المجد والارتقاء، وعززت مكانتها في مقدمة دول العالم مدفوعة بمسيرة التنمية والتطوير الشاملة في شتى ميادين الحياة.

والتي يتسابق أبناء الإمارات إلى الإسهام فيها، مقتدين بالآباء المؤسسين الذين وضعوا حجر الأساس، ومن بعدهم القيادة الرشيدة التي تكمل مسيرة البناء.

وقال: نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي بهذه المناسبة الوطنية الغالية، سائلاً الله جلَّ وعلا، أن يديم على دولة الإمارات الأمن والأمان والازدهار والتقدم، وعلى القيادة الحكيمة دوام الصحة والعافية.

وأضاف: إن الطموح اللامحدود والإرادة الصلبة والرؤية الثاقبة للآباء المؤسسين نحو غدٍ مشرق، ذلَّلت الصعاب ووضعت اللبنة الأولى للبنيان المتحد لدولة الإمارات الذي نشهده اليوم، مدعوماً بتلاحم الشعب الإماراتي بعزيمة وإصرار انطلاقاً من عمق الانتماء لتراب الوطن .