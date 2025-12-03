النائب العام للاتحاد: الاتحاد نهج حياة ورسالة إلهام للعالم

أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن عيد الاتحاد هو يوم الوفاء للآباء المؤسسين ويوم الاعتزاز بقيادة حكيمة جعلت من حلم الاتحاد نهج حياة ورسالة إلهام للعالم، وتتجدد في هذا اليوم مشاعر الفخر والانتماء، ويتجدد العهد على مواصلة مسيرة صنعت المجد والازدهار.

وأضاف أن دولة الإمارات تمضي في ظل القيادة الحكيمة على خطى الآباء المؤسسين بروح الاتحاد التي وحدت العزائم والقلوب، لتواصل الإمارات دورها الريادي بوصفه تجربة إنسانية وحضارية متكاملة، وتقدم نموذجاً فريداً في الاستدامة والتنمية والتطور، ما جعلها في طليعة الدول الأكثر تنافسية واستعداداً للمستقبل.

وتوجه معاليه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 للدولة، مشيراً إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية العظيمة يحمل الكثير من المعاني والدلالات الوطنية، فهو تعبير صادق عن إيماننا بالمصير الواحد، وتأكيد لمشاعر الولاء والانتماء للوطن ولقيادتنا الحكيمة التي واصلت مسيرة النهضة والتنمية الشاملة.