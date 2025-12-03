حميد بن عمار: عيد الاتحاد مسيرة وطن شق طريق المستقبل بثقة ورؤية طموحة

أكد الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية غالية، نحتفي فيها بمسيرة وطن عظيم صنع المجد بيد أبنائه، وشق طريقه نحو المستقبل بثقة ورؤية طموحة، تحت راية الاتحاد التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام.

وقال في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54: «هذا اليوم ليس يوماً للاحتفال فحسب، بل هو مناسبة لتجديد العهد والوفاء للوطن وقيادته، ولتأكيد إيماننا بأن الاتحاد سر قوة الإمارات وركيزة نهضتها واستقرارها، فما نشهده اليوم من تطور شامل في جميع القطاعات، ومن مكانة رفيعة لدولتنا على المستويين الإقليمي والعالمي، هو ثمرة رؤية حكيمة وقيادة استثنائية».

وأضاف: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعبنا الوفي الذي أثبت في كل مرحلة أنه ركيزة الاتحاد وسنده».