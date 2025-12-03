سفارة الدولة في طهران تحتفل بعيد الاتحاد

نظّمت سفارة الدولة في طهران حفلاً رسمياً، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، وذلك بحضور رسمي ودبلوماسي رفيع المستوى، تقدمته فرزانة صادق، وزيرة الطرق وبناء المدن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد خالد عبدالله بالهول، سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عمق الروابط التاريخية والحضارية، التي تجمع الإمارات وإيران، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين راسخة وممتدة منذ عقود، وتقوم على أسس من التبادل التجاري والثقافي والتواصل الإنساني.

من جانبها، أكدت فرزانة صادق أن الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية بين البلدين تشكل أساساً متيناً للعلاقات الثنائية، معربة عن رغبة بلادها في توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك، وفتح آفاق جديدة للشراكة.

واختتم الحفل بتقديم فقرة من الأهازيج الشعبية الإماراتية.