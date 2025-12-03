راشد بن عمار: عيد الاتحاد يوم للفخر والاعتزاز واستحضار القيم

أكد الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، أن عيد الاتحاد هو يوم للفخر والاعتزاز، نستحضر فيه قيم المؤسسين، ونستمد منه القوة والعزيمة لمواصلة مسيرة البناء من أجل وطن يزداد رفعة وتألقاً كل عام.

وقال بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، إنه في هذه المناسبة نعبر عن فخرنا بمسيرة وطن عظيم صاغ ملامحه رجال أوفياء، آمنوا بالاتحاد طريقاً للعزة والنهضة، فبنوا دولة حديثة أصبحت نموذجاً يحتذى به في التنمية والتسامح والريادة.

وأضاف أنه بهذه المناسبة الغالية، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب دولة الإمارات الذي أثبت على الدوام أنه شريك القيادة في البناء والإنجاز.

وقال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، لقد كانت رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، حجر الأساس في بناء دولة الاتحاد التي قدمت للعالم تجربة تنموية وإنسانية فريدة.