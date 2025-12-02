محمد بن راشد: حفل عيد الاتحاد.. كلمات من ذهب وقصة وطن رسمه زايد وإخوانه

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، بفقرات الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ54، مؤكداً سموه أنها تحمل الفخر، وكلماتها من ذهب، مشيراً إلى أنها تحكي قصة وطن رسمه زايد وإخوانه، مثمناً سموه دور فريق عمل الحفل المميز وعلى رأسهم الشيخة مريم بنت محمد بن زايد.

وقال سموه عبر حسابه في منصة "أكس": فقرات تحمل الفخر.. كلمات من ذهب.. قصة وطن رسمه زايد وإخوانه.. كان ذلك حفل عيد الاتحاد.. فخورون بوطننا .. معتزون بمسيرتنا .. ممتنون لمؤسسي دولتنا..

شكرا لفريق عمل هذا الحفل المميز وعلى رأسهم ابنتي الشيخة مريم بنت محمد بن زايد.. وكل عام ودولتنا في خير وأمن وأمان وعزة وازدهار".