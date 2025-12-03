أحمد بن سعيد: ‏اتحاد الإمارات قصة نجاح متجددة

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن الآباء المؤسسين وحّدوا القلوب، وصنعوا قصة نجاح تتجدد مع كل إنجاز.

وقال سموه في تغريدة على «إكس»: «منذ 54 عاماً انطلقت قصة اتحاد أرسى الآباء المؤسسون دعائمه، فوحّدوا القلوب وصنعوا قصة نجاح تتجدد مع كل إنجاز.

‏اليوم تجمعنا رؤية موحّدة وطموح لا يعرف المستحيل لنعمل ونُخلص ونواصل مسيرة البناء والتطوير، متّحدين قيادةً وشعباً بروح واحدة من أجل الوطن وآبائنا وأبنائنا، اليوم وكل يوم وللأبد.. عيد الاتحاد هو يوم الإرادة والإيمان بأن الإمارات لا تنتظر الفرص، بل تصنعها برؤية قيادتها وإرادة مواطنيها الذين هم الثروة التي ينهض بها الوطن ويزدهر».