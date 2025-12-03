محمد بن سعود يشارك في المسيرة التراثية احتفالاً بعيد الاتحاد

شارك سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في المسيرة التراثية، التي انطلقت في منطقة بطين السمحة بإمارة رأس الخيمة، احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54، بمشاركة 54 من أبناء القبائل، الذين خرجوا في مسيرٍ صحراوي على ظهور الإبل، في مشهد جسد روح الاعتزاز بالهوية الإماراتية وتاريخ الآباء والأجداد. وتأتي هذه المسيرة تعبيراً عن الفخر بمسيرة الاتحاد، والاعتزاز بالإرث الأصيل، الذي يجمع أبناء القبائل تحت راية واحدة.

وأكد المشاركون أن الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ54 يمثل مناسبة عزيزة، تجدد مشاعر الولاء والانتماء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتبعث برسالة فخر بما وصلت إليه الدولة من ازدهار، بفضل رؤية القيادة الحكيمة، التي أرست دعائم الوحدة والتقدم.

وجسدت مشاركة سمو ولي عهد رأس الخيمة دعم القيادة في الإمارة للحراك المجتمعي والفعاليات الوطنية، التي تسهم في تعزيز ارتباط الأجيال بالتراث المحلي، وترسيخ قيم الولاء والانتماء وغرس مفاهيم الأصالة، التي قامت عليها دولة الإمارات.

وانطلقت المسيرة وسط أجواء وطنية، جسد فيها أبناء القبائل من الأعمار المختلفة لوحة متكاملة للتماسك المجتمعي والتلاحم بين القيادة والشعب، حيث شكلت الفعالية فرصة لإظهار ما يمثله التراث الصحراوي، وخصوصاً ركوب الإبل، من قيمة تعكس ارتباط الإنسان الإماراتي بالأرض ومسيرته نحو الاتحاد.

ورفع المشاركون خلال المسيرة أعلام دولة الإمارات خفاقة وهم يرددون الأهازيج الشعبية والتراثية المتنوعة، في مشهد جسد عمق الانتماء الوطني وقوة التلاحم بين أبناء المجتمع، كما عبروا عن امتنانهم للدور الريادي للقيادة الرشيدة في تعزيز الهوية الوطنية وحماية الموروث الثقافي.

مؤكدين أن الحفاظ على التراث ونقله إلى الأجيال القادمة يمثل جزءاً أصيلاً من الواجب الوطني ومسؤولية مشتركة، تسهم في ترسيخ قيم الاتحاد في وجدان المجتمع. وشهد الفعالية الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، إلى جانب عدد من أبناء القبائل في الإمارة.