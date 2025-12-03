القيادة حولت الإمارات إلى نموذج عالمي في التنمية والازدهار

الإمارات حريصة على تمكين الإنسان وتعزيز جودة الحياة وترسيخ بيئة آمنة ومستقرة

أكد مسؤولون أن القيادة الحكيمة حولت الإمارات إلى نموذج عالمي في التنمية والازدهار والأمن والاستقرار، وجددوا العهد على مواصلة العمل تحت راية الإمارات، لتعلو دائماً خفاقة في مصاف الدولة المتقدمة.

وأكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، أن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بالعيد الوطني الـ54، مناسبة وطنية غالية تمثل محطة عظيمة نستحضر فيها مسيرة الآباء المؤسسين الذين وضعوا أسس دولة راسخة تعلي قيم الوحدة والتكاتف.

وقال معاليه إن عيد الاتحاد هو مناسبة نجدد فيها الفخر والانتماء، ونستذكر خلالها رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس نهجاً متفرداً جعل الإنسان محور التنمية والمستقبل.

كما أكد اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، أن عيد الاتحاد الرابع يجسد مناسبة وطنية غالية، نستحضر فيها بكل فخر مسيرة الاتحاد، ونجدد فيها عهد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة التي صنعت نهجاً متفرداً في البناء والتنمية والازدهار، ورسخت موقع دولتنا بين أكثر دول العالم تقدماً واستقراراً، إنه يوم نستذكر فيه تضحيات الآباء المؤسسين، وعلى رأسهم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين وضعوا أسس دولة راسخة ترتكز على القيم والإنسان والابتكار.

وقال إن النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، هي ثمرة رؤية قيادتنا الحكيمة التي حرصت على تمكين الإنسان وتعزيز جودة الحياة وترسيخ بيئة آمنة ومستقرة تتيح للجميع فرص التقدم والنجاح.

وقد عززت أبوظبي ريادتها باحتفاظها بمكانتها أكثر مدن العالم أماناً لتسع سنوات متتالية، في إنجاز يؤكد تكاتف الجهود وتكامل المنظومة الأمنية.

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ54 يأتي في مرحلة مهمة من تاريخنا الحديث، تواصل خلالها قيادتنا الرشيدة الجهود الخيرة والعطاء الوطني لاستشراف مستقبل مسيرة النماء والازدهار التي تشهدها دولتنا في جميع القطاعات.

وأضاف: نستذكر بفخر واعتزاز مسيرة وإنجازات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين رسخوا أسس دولتنا التي تواصل إبهار العالم بنهضتها الحضارية، ونجحوا في غرس روح الانتماء في نفوس أبناء شعبنا لنظل تحت قيادتنا الحكيمة من أسعد شعوب الأرض.

ترسيخ العدالة

وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن الوحدة قوة، والتلاحم أساس نهضتنا، وبهما نحتفل بعيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات تحت شعار «متحدون»، لتتجسد رؤية الآباء المؤسسين وتطلعات قيادتنا الحكيمة، التي أرست دعائم الاتحاد، ومنحت وطننا الاستقرار والأمن والازدهار لبناء حاضر مستدام ومستقبل مشرق.

وأضاف: أثبتت مسيرة الاتحاد أن الإنجازات لا تتحقق إلا بروح التعاون والتماسك، وأن الوحدة ليست شعاراً، بل ممارسة يومية تتجلى في كل خطوة نحو التقدم، مع صون العدالة باعتبارها ركيزة أساسية في حفظ الحقوق ودعم الاستقرار، لتظل دولة الإمارات نموذجاً فريداً في التوازن بين التنمية والإنصاف.

وقال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي: يحل علينا عيد الاتحاد ليمنحنا لحظة نقف فيها مع أنفسنا، نستعيد فيها شعور الفخر الذي يسكن كل من ينتمي إلى هذه الأرض الطيبة، فهو يوم يربط الماضي بالحاضر، ويعيد إلى الذاكرة تلك الإرادة التي جمعت القلوب قبل الأيادي، فانبثق منها اتحاد صنع طريقاً واضحاً نحو الريادة والتقدم.

وأضاف: نجدد مشاعر الانتماء التي تتجلى في روح العمل المشترك، وفي الإيمان بأن ما تحقق لم يكن وليد صدفة، بل نتيجة رؤية واعية، وعدالة راسخة، وأمن وفر للجميع بيئة ينمو فيها الطموح بلا حدود، ليصبح عيد الاتحاد مساحة نحتفي فيها بما وصلنا إليه.

مسيرة الازدهار

وأكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عيد الاتحاد الـ54 يجسد فرحة الوطن بمسيرة حافلة بالريادة والتميز على المستوى العالمي؛ حيث تتواصل الإنجازات في القطاعات التنموية الحيوية المختلفة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي سخرت كل الإمكانات لتعزيز تقدم أبناء الإمارات ومكانتهم التنافسية في شتى المجالات.

وقال محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان: «عيد الاتحاد مناسبة للتذكير بالقيم الوطنية التي نشأنا عليها، وتأكيد لمسؤوليتنا لصون منجزات الوطن، والسعي الدؤوب إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بتاريخ دولة الإمارات ومكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي، وفي هذا اليوم نجدد عهد الولاء لقيادتنا الحكيمة، التي وضعت الإنسان في صميم خططها التنموية، وفتحت أمامه آفاق المستقبل، مشجعة إياه على الابتكار والإبداع، ونؤكد التزامنا بالعمل بكل إخلاص للحفاظ على أمن وازدهار دولتنا، وترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة».