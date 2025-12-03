شباب «كهرباء دبي» يتعرفون إلى محطات تأسيس الإمارات

نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه رحلة تثقيفية إلى متحف الاتحاد في دبي، شارك فيها 28 شاباً وشابة من موظفي الهيئة، وذلك بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 54 والشهر الوطني لإمارة دبي، الذي يهدف إلى تنسيق المظاهر الاحتفالية التي تشهدها إمارة دبي، إحياءً لعدد من المناسبات الوطنية المهمة، وذلك خلال الفترة الممتدة من «يوم العَلَم» الموافق 3 نوفمبر وحتى «عيد الاتحاد» في 2 ديسمبر 2025.

وتعرف الموظفون خلال الزيارة إلى أهم المحطات التاريخية التي رافقت تأسيس الاتحاد، واطلعوا على مقتنيات المتحف ووثائقه وصوره ومواده الأرشيفية التي توثق مراحل قيام الاتحاد والإنجازات التي مهدت لمسيرة التنمية التي تشهدها الدولة اليوم.

وأكدت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الزيارة تأتي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى ترسيخ الانتماء والولاء للوطن، وتعميق ارتباط الشباب بالقيم الإماراتية الأصيلة، انسجاماً مع استراتيجية الهوية الوطنية.

وأكدت الرميثي أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الوعي بتاريخ الدولة وتراثها الثقافي، إضافة إلى ترسيخ القيم الوطنية التي تشكل ركيزة أساسية للنهضة والتنمية في دولة الإمارات.