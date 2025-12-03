«الإمارات للإفتاء»: ملتزمون بترسيخ مبادئ التسامح وخدمة المجتمع

احتفل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، في قصر الإمارات بأبوظبي، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، بحضور معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس المجلس.

ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، نائب رئيس المجلس. وشهد الحفل مشاركة واسعة من أعضاء المجلس، والكوادر الإفتائية، وكل الموظفين، في أجواء وطنية، عكست عمق التلاحم وروح الفخر بالهوية الإماراتية.

وأكد معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه أن عيد الاتحاد يمثل محطة سنوية، لتجديد العهد بقيم الخير والمحبة والعطاء، التي أرساها الآباء المؤسسون. وقال معاليه: «إن هذه المناسبة تذكرنا بالجهود العظيمة، التي بذلت لبناء دولة، قوامها التسامح والتعايش والتآزر، وحب الخير للبشرية جمعاء».

وأشاد معاليه بالمسيرة الملهمة لدولة الإمارات، واصفاً إياها بقصة نجاح استثنائية، ترتكز على التمسك بالقيم الأصيلة مع الانفتاح الواعي على الحضارات.

وتضمن الحفل باقة من الفقرات الوطنية والتراثية، التي جسدت ارتباط المجلس الوثيق بالموروث الإماراتي، شملت قصائد شعرية تغنت بحب الوطن، وعروضاً مرئية، وثقت مسيرة الاتحاد المباركة وملامح النهضة الشاملة في مختلف الميادين.