حمدان بن محمد: في كل إنجاز تصنعه الإمارات نرى بصمات زايد وراشد والآباء المؤسسين

المستقبل المشرق نصنعه معاً بإيمان راسخ وقاعدة لا تتغير

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وحكام الإمارات وشعبها العزيز والمقيمين على أرضها بمناسبة عيد الاتحاد الـ54.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»: «في كل إنجاز تصنعه دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم نرى بصمات زايد وراشد والآباء المؤسسين.. نرى إرادة لم تعرف يوماً المستحيل، وأصرت على النجاح والتفرد..

وفي عيد اتحادنا الـ54، نبارك لقائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولحكام الإمارات ولشعبنا العزيز والمقيمين على أرضها هذه المناسبة الوطنية..

ولكل شبابنا وأجيالنا الناشئة نقول إن المستقبل المشرق نصنعه اليوم معاً بإيمان راسخ وقاعدة ثابتة لا تتغير.. هذه دولة واحدة عَلمها واحد، ورئيسها واحد، وهي تستحق منّا جميعاً أن نعطي ونضحي من أجلها في كل يوم».

سموه:

إرادة الآباء المؤسسين لم تعرف يوماً المستحيل وأصرت على النجاح والتفرد