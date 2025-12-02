خالد بن زايد: مناسبة وطنية تستحضر مسيرة العطاء والنهضة

أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، أن عيد الاتحاد يشكل مناسبة وطنية نستحضر فيها مسيرة العطاء والنهضة.

و قال سموه: «يجسد عيد الاتحاد الرابع والخمسون مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، نستحضر فيها مسيرة العطاء والنهضة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون الذين وضعوا أسس دولة راسخة الأركان، شامخة بالإنجازات، موحدة بالعزيمة والإرادة».

وأكد سموه أن الاحتفال بعيد الاتحاد فرصة عظيمة للتعبير عن فخرنا واعتزازنا بوطننا الغالي، وولائنا لقيادتنا الحكيمة التي تواصل مسيرة البناء والتمكين، وتغرس فينا قيم الخير والتسامح والعطاء والإنسانية، تحت راية الاتحاد التي تظللنا جميعاً بالأمن والاستقرار.

و قال سموه: «في هذه المناسبة الوطنية الغالية نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة».

وأكد أن عيد الاتحاد يذكرنا بروح الوحدة الوطنية، ويؤكد مكانة دولتنا المرموقة وإنجازاتها الرائدة في شتى المجالات، ويجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء دولة مزدهرة، متقدمة،ومتميزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، داعياً الله تعالى أن يحفظ الإمارات وقيادتها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الاتحاد والاستقرار.