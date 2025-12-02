أحمد الزعابي: عيد الاتحاد تقدير وامتنان للقادة المؤسسين

قال معالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة «إن احتفالنا بذكرى اتحاد دولتنا، وقفة للتعبير عن التقدير والامتنان لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين حملوا الأمانة وأخلصوا في أداء مسؤولياتهم ليقيموا دولة شامخة يفخر أبناؤها بالانتماء إليها والولاء لقيادتها والدفاع عنها».

ثقة

قال: «إننا على ثقة بأن مسيرتنا الاتحادية، في ظل القيادة الرشيدة وبروح الإرادة والإصرار لدى أبناء الوطن، ستواصل تحقيق أهدافها في بناء القدرات وصون المكتسبات؛ لتحقيق التنمية المستدامة».