حمد المدفع: الثاني من ديسمبر تجديد للولاء وتعزيز لمسيرة الاتحاد

قال معالي حمد عبدالرحمن المدفع المستشار في ديوان الرئاسة إن الثاني من ديسمبر يوم نجدد فيه الولاء للقيادة والانتماء للوطن، رافعين أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وهي تقود المسيرة الاتحادية استكمالاً لنهضة وضع أُسسها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون.

وقال معاليه: «إن دولتنا، وبفضل الرؤية السديدة للآباء الرواد بناة الإمارات، أصبحت اليوم دولة متحدة ذات سيادة راسخة، ونموذجاً يحتذى في التشريعات والسياسات الرشيدة، والنظم الإدارية التي تطبق أفضل الممارسات العالمية، والبنية التحتية المتطورة، والخدمات المتقدمة، والاقتصاد المزدهر، والمجتمع المتماسك، والأسرة المستقرة، والمواطن المعتز بوطنه وثقافته وهويته، وتمضي دولتنا بخطط مستقبلية طموحة.