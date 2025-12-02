ميثاء الشامسي: الثاني من ديسمبر إضاءة تاريخية في بناء الدولة

قالت الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، إن الثاني من ديسمبر من كل عام يأتي إضاءة تاريخية في بناء دولتنا الحبيبة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت معاليها أنه يوم تتجسد فيه روح الولاء لقيادتنا الرشيدة التي تقود مسيرة الاتحاد والدولة من تقدم إلى تقدم، ومن إنجازات عظيمة إلى إنجازات أعظم.

وأشارت معاليها إلى أن هذه القيادة المتفردة في بناء الإنسان وجعله أولوية في كل استراتيجياتها ومشاريعها التنموية تؤكد للعالم أجمع أن القيادة الحكيمة والراعية لشعبها هي من تبني الإنسان وتصنع التقدم.

وأضافت: نؤكد أن دولة الإمارات قوية بقيادتها وشعبها وبعزمها على التقدم وعلى رفع راية الإمارات عالياً، فكل ما تحقق من إنجازات هو دليل قاطع على العمل المخلص والجاد من أبناء هذا الوطن الذين تمسكوا بثقافتهم وقيمهم وساروا على نهج قيادتهم، وجعلوا منهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نبراسهم ودليلهم، مما جعل دولة الإمارات موطن السلام والأخوة والتعايش الإنساني.. حفظ الله الإمارات قيادة وشعباً.