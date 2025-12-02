سلطان بن أحمد: الاحتفال بعيد الاتحاد يعكس معاني الفخر والعز

قال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، إن احتفال دولة الإمارات بعيد الاتحاد يعكس معاني الفخر والعز، وإن الثاني من ديسمبر يمثل يوماً وطنياً خالصاً، يمتزج فيه الوفاء والانتماء، وقيم الوطنية والاتحاد التي قامت عليها الدولة.

وأضاف سموه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54: «يعكس احتفالنا في دولة الإمارات بعيد الاتحاد معاني الفخر والعز، ويمثل الثاني من ديسمبر يوماً وطنياً خالصاً، يمتزج فيه الوفاء والانتماء، وقيم الوطنية والاتحاد التي قامت عليها الدولة بجهود جبارة من القادة المؤسسين وسارت على خطاها قيادتنا الرشيدة، لتكون المحصلة دولةً رائدة في كافة الحقول، ومجتمعاً راسخاً يعزز هذه المبادئ والقيم والمعاني عاماً تلو الآخر وهو يجدد الاحتفاء بأعظم ذكرى للوطن واتحاده وسر قوته وتقدمه.

وقال سموه: في احتفالنا بعيد الاتحاد الـ54 نتوقف لاستخلاص الدروس والعبر المستفادة من تجربة دولة الإمارات التي قدمت مثالاً في النهضة الحديثة التي تبنى عليها المجتمعات والدول، ومثالاً في التمسك بالقيم النبيلة والإنسانية في التكافل والتعاضد والوحدة والتحلي بالعلم والمعرفة ليسير وطننا جيلاً بعد جيل نحو مزيد من الرفاهية والأمن والسلام والرخاء.

وتابع سموه: «أرفع بهذه المناسبة الوطنية الغالية التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وشعب الإمارات المخلص لوطنه، راجياً المولى سبحانه أن يعيد علينا هذه المناسبة في كل عام ونحن ننعم بمزيد من التقدم والرخاء والازدهار».