معالم البحرين تتزين بعلم الإمارات احتفاء بعيد الاتحاد

شاركت مملكة البحرين الشقيقة، أمس، دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفالاتها بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، الذي يوافق 2 ديسمبر من كل عام، وذلك تجسيداً للعلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وشهدت مملكة البحرين عروضاً مميزة إذ تزينت شوارع العاصمة البحرينية المنامة وأهم معالمها بألوان العلم الإماراتي، والتي تعكس فرحة المملكة وشعبها بهذه المناسبة الوطنية. وتأتي هذه المبادرة في إطار الحرص على تمتين الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتي تمتد جذورها لعقود طويلة من الزمن والأهمية الكبيرة التي يتمتع بها البلدان سياسياً وجغرافياً واستراتيجياً.