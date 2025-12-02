ذياب بن زايد: مناسبة عزيزة يستعيد فيها أبناء الوطن إرث الآباء المؤسسين

أكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، أن احتفال دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ54 مناسبة وطنية عزيزة يستعيد فيها أبناء الوطن إرث الآباء المؤسسين بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمهم التي جعلت الاتحاد نموذجاً تنموياً ملهماً.

وأشاد سموه بما تضمنته كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة، مؤكداً أنها ركزت على أن الإنسان الإماراتي هو محور التنمية وصانع مستقبلها، وأن التمسك بالهوية والقيم واللغة العربية يمثل أساساً راسخاً في مسيرة الدولة.

وقال سموه: إن تركيز القيادة على دور الأسرة واستقرارها، وإعلان عامي 2025 و2026 عاماً للمجتمع والأسرة، يعكس رؤية واضحة تعتبر الأسرة نواة التماسك الاجتماعي وأحد أهم عناصر الأمن الوطني، مشيراً إلى أن التعليم النوعي وتمكين الشباب يشكلان امتداداً لهذا النهج.

وأشار سمو الشيخ ذياب بن زايد إلى ما حملته كلمة صاحب السمو رئيس الدولة من تأكيد على ضرورة مواكبة التطور العلمي والذكاء الاصطناعي، وتوجيه الطاقات الوطنية نحو مجالات الابتكار والبحث العلمي، باعتبارها مسارات ترفع تنافسية الإمارات وتعزّز استدامة نهضتها.

كما أكد سموه أن الدولة مستمرة، بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم السلام والحوار والتعاون الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي، وهو نهج رسخ مكانة الإمارات كقوة دافعة للاستقرار والتنمية.

واختتم سموه مؤكداً أن الإمارات، بالقيادة الحكيمة والرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية بثقة نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً، مقدماً التهاني إلى القيادة الرشيدة ولشعب الإمارات بهذه المناسبة الوطنية الغالية، ومتمنياً دوام الأمن والرفعة للوطن.