نهيان بن مبارك: الآباء المؤسسون وضعوا أسس دولة حديثة تقوم على قيم التسامح والابتكار

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن عيد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية عظيمة تحمل في طياتها معاني الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات منذ تأسيسها.

كما أن هذا اليوم التاريخي يرمز إلى الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب، ويجسد رؤية الآباء المؤسسين الذين وضعوا أسس دولة حديثة تقوم على قيم التسامح والتعايش والابتكار والسلام والتعاون مع الجميع دون استثناء من أجل خير أهلها والعالم أجمع.

وأكد معاليه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 أن الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى في التنمية المستدامة، والسلام، والتقدم الحضاري، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي جعلت الإنسان الإماراتي محور التنمية وأساسها، والرابح الأكبر من نجاحاتها واستدامتها.

وأشار معاليه إلى أن عيد الاتحاد ليس مجرد احتفال بذكرى تأسيس الدولة، بل هو مناسبة تاريخية لتجديد العهد والولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

كما أنه فرصة للتأمل في مسيرة الإنجازات التي تحققت على مدى العقود الماضية، موضحاً أنها إنجازات عظيمة على كل المستويات وفي مختلف المجالات، وأنها لم تكن لتتحقق لولا العمل الجاد والتكاتف بين القيادة والشعب، ما جعل الإمارات واحدة من أكثر الدول تقدماً وازدهاراً على مستوى العالم.

وأكد معاليه أن عيد الاتحاد سيظل شاهداً على وحدتنا واتحادنا، يعزز فينا روح الانتماء الوطني، ويحث الجميع على مواصلة العمل من أجل رفعة الوطن، والحفاظ على مكتسباته التي تحققت بفضل الجهود المشتركة.