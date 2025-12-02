عبدالله آل حامد: الثاني من ديسمبر نقطة تحول تاريخية

أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن الثاني من ديسمبر 1971 نقطة تحول تاريخية، شهدت ولادة دولة فتية، بعد أن توحدت الرؤى والقلوب وتجمعت الإرادة، حول قيادة حكيمة عملت بصدق وإصرار لتضع الإمارات في موقع متقدم وتدفعها بثبات نحو مستقبل يليق بطموحاتها.

وقال معاليه في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 للدولة: «في عيد الاتحاد نحتفل بنموذج حضاري استثنائي بزغ فجره على أيدى القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، رحمهم الله، وهو نموذج حول «الاتحاد» من فكرة سياسية إلى عقيدة وطنية راسخة، ومن حلم في الصحراء إلى قوة تبوأت الصدارة على مختلف مؤشرات التنمية والتنافسية في المنطقة والعالم».

وشدد معاليه على أن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تحتفي بعيد اتحادها وهي أكثر تمسكاً بنهج التطوير المتواصل، ماضية في توسيع أثر إنجازاتها، وتعميق حضورها في ساحات التنافس العالمي، وتأكيد دورها كقوة فاعلة تسهم في صياغة مسارات المستقبل برؤية واضحة وإرادة راسخة. وقال معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام:

«يطل علينا عيد الاتحاد الرابع والخمسون، ليؤكد حقيقة تاريخية ساطعة وهي أن رؤية قيادتنا الرشيدة لم تكن مجرد طموح مرحلي، بل كانت «هندسة للمستقبل» سبقت زمانها، فما نراه اليوم من بنى تحتية متقدمة تشق السحاب، ومسابير فضاء تكتشف المجهول، واقتصاد متنوع لا يرتهن للمسلمات التقليدية، لهو ثمرة يانعة لتلك الشجرة المباركة التي سقيت بماء الإخلاص وسواعد العمل».