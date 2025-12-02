إبراهيم العلوي: زايد وإخوانه الحكام حولوا الحلم إلى واقع مزدهر

أكد معالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، أن الثاني من ديسمبر يحمل ذكرى تأسيس الاتحاد عام 1971، حين قاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات مسيرة الاتحاد، فحولوه من حلم إلى واقع مزدهر انعكس في تطور شامل ورفاهية واسعة وخدمات متقدمة في التعليم والصحة والأمن.

وأصبحت الإمارات من بين الدول الأكثر رخاءً وأمناً لمواطنيها. وأضاف معاليه: «إننا في القوات المسلحة، نستذكر اليوم ما تحقق من تطور ملحوظ بفضل القيادة الرشيدة، التي أولت القوات اهتماماً بالغاً وحرصت على تعزيز قدراتها، وتطوير تدريب كوادرها الوطنية، حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به في الكفاءة والجاهزية».