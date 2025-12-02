عيسى المزروعي :2 ديسمبر يوم خالدفي تاريخ الإمارات

أكد معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، أنه في الثاني من ديسمبر سطر شعب الإمارات يوماً خالداً في تاريخه، يوماً توحدت الإرادة لتأسيس أعظم مسيرة اتحادية شهدتها المنطقة، وبمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين نؤكد احتفاءنا بمسيرة بدأت عام 1971، حيث توحدت القلوب وانطلقت مسيرة إنجازات وتنمية مستدامة تحت راية الاتحاد.

وأضاف معاليه: تواصل الإمارات اليوم، بفضل قيادتها الرشيدة، السير على نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسين، مستلهمة من رؤاهم الحكيمة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.