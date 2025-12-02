سلطان بن محمد بن سلطان: مناسبة وطنية تجتمع فيها القلوب على حب الوطن

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أن دولة الإمارات تحتفل بعيد الاتحاد الـ 54، وهي مناسبة وطنية تجتمع فيها القلوب والأفئدة على حب الوطن، مهنئاً القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بالمناسبة الوطنية.

وقال سموه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد 54:

«تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ 54، وهي مناسبة وطنية تجتمع فيها القلوب والأفئدة على حب الوطن، ويحتفل فيها الأجداد والآباء والأبناء بذكرى هذا اليوم الخالد من أيام بلادنا العزيزة، احتفالاً يعكس عظم المناسبة، والانتماء للوطن الغالي والفرحة الصادقة، ويمثل أعلى درجات الوطنية والفخر والعزة».

وأضاف سموه: «في الثاني من ديسمبر من كل عام تتجدد ذكرى الآباء المؤسسون الذين وضعوا الأسس القوية للاتحاد، وتوافقوا على المستقبل الأفضل لبلادنا، وعملوا بصدق وجد على ذلك، ومعهم كل أفراد ومؤسسات الوطن، فكانت انطلاقة دولة الإمارات العربية المتحدة تحت راية الوحدة والاتحاد نحو التنمية الشاملة.

والتقدم والتطور، ليحصد شعب الإمارات ثمار ما غرسه المؤسسون، وما واصلت عليه قيادتنا الرشيدة في العمل الجاد والارتقاء بالمجتمع في كافة المجالات، لتتبوأ بلادنا مكانةً مرموقة على مستوى دول العالم».

وتابع سموه: «أهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام، وشعب الإمارات بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، راجياً لدولتنا التقدم المستمر في خدمة الإنسان ودوام الأمن والأمان».