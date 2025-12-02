عبدالله بن سالم: احتفاؤنا بعيد الاتحاد فرصة متجددة للتلاحم الوطني

أكد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أن احتفاء دولة الإمارات بعيد الاتحاد في كل عام، فرصة متجددة للتلاحم الوطني.

وقال سموه بمناسبة الاحتفاء بعيد الاتحاد الرابع والخمسين: «يمثّل احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الوفي بعيد الاتحاد في كل عام، فرصة متجددة للتلاحم الوطني، تتوحّد فيها الرؤى والأفكار حول عِظم الاتحاد، وتتجدد فيها معاني الوفاء والانتماء.

وتتجلى فيها المكتسبات التي حققتها الدولة على المستويات كافة، وتعم الاحتفالات كل إمارات وطننا الغالي من كل فرد في مجتمعنا المترابط والقوي، لتعكس التلاحم الذي كان ثمرة هذا الاتحاد وقوته».

وأضاف سموه: «منذ الثاني من ديسمبر 1971 والذي وضع فيه الآباء المؤسسون اللبنة الأولى لاتحاد الدولة، ولتقدمها ولتطورها، سار على دربهم كل فئات المجتمع وترسخت معاني الوحدة التي كانت القيادة الرشيدة أول العاملين عليها والمعززين لمعانيها قولاً وفعلاً، فتحقق حُلم الاتحاد، وازدهرت البلاد، وعمّت التنمية مختلف المدن والمناطق، لتصبح الإمارات دولة متقدمة في أعلى سلم التنمية، وينعم فيها شعبها المتحد بالعلم والمعرفة والتنمية والرخاء».

وختم سموه كلمته: «أرفع أسمى آيات التبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، متمنياً لدولتنا دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة».