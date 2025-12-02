صقر غباش: الاتحاد جوهر قصة نجاح دولتنا ورمز الإرادة والعمل المخلص

قال معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إن احتفال دولة الإمارات بعيد الاتحاد الرابع والخمسين يأتي هذا العام محملاً بمعانٍ وطنية عظيمة، ازدادت رسوخاً وإلهاماً بعد الكلمة الجامعة التي تفضل بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أكدت أن الاتحاد هو قوة هذا الوطن وروحه، وأن الإنسان والأسرة والمجتمع كانوا وسيبقون دائماً في قلب الحكاية الإماراتية ومحور التنمية وغايتها وركيزتها الأساسية.

وأضاف معاليه أن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة، حملت رؤية واضحة للمستقبل، ورسائل وطنية عميقة تجدد في النفوس قيم زايد والمؤسسين، وتضع الأسرة والمجتمع والهوية في قلب المشروع الوطني، وتؤكد أن الإنسان أولاً... وأنه أساس الأمن الوطني، وصانع التقدم، وحامل راية الاتحاد نحو مئويته القادمة.

وأكد معاليه أن اتحاد الإمارات، الذي بناه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، هو جوهر قصة نجاح الإمارات، ورمز الإرادة والعمل المخلص، وأنه لا يزال مصدر قوتنا وتماسكنا وقدرتنا على تجاوز التحديات. وأضاف أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات تنموية واقتصادية وإنسانية يشهد لها العالم أن هذا الوطن يسير بثقة على نهج المؤسسين، مستلهماً قيمهم وثباتهم ورؤيتهم العظيمة للمستقبل.

وأشار معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي إلى أن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة أكدت الثوابت الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها: تعزيز دور الأسرة باعتبارها نواة الأمن الوطني، وترسيخ الهوية والأخلاق واللغة العربية بوصفها قوة روحية وثقافية للمجتمع، والاستثمار النوعي في التعليم والشباب بوصفه ضمانة المستقبل، وتسريع التفاعل مع التطور العلمي والذكاء الاصطناعي. وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادتها الرشيدة، تواصل رسالتها الحضارية والإنسانية، وترسخ مكانتها دولة سلام وانفتاح وتسامح، وشريكاً دولياً فاعلاً يسهم في دعم الاستقرار والتنمية.