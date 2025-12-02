مجموعة المايا تهنئ الإمارات قيادة وشعباً بعيد الاتحاد

تقدمت مجموعة المايا بالتهنئة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها والمقيمين على أرضها بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، وأكدت أوشا پاجاراني، المالكة والرئيس التنفيذي لمجموعة المايا، أنه على مدى أكثر من 4 عقود كان شرفاً لمجموعة المايا أن تنمو جنباً إلى جنب مع المسيرة الاستثنائية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت: «دولة الإمارات ليست فقط المكان الذي بنيت فيه مجموعة المايا، بل هي البيت الذي شكل قيمنا ورسالتنا وهويتنا. لقد تعلمنا من قيادتنا أن العظمة لا تورث، بل تكتسب بالخدمة، والتواضع، والرؤية الواضحة. وبصفتي ابنة لهذا الوطن، أحمل امتناناً عميقاً للفرص التي منحتها الإمارات لعائلتي ولأعمالنا منذ عام 1982.

وفي هذا اليوم الوطني المجيد، أجدد التزامنا بأن نخدم هذا البلد بكل نزاهة وفخر وإخلاص بلا حدود».

وتابعت أوشا پاجاراني: استلهاماً من رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في كتابه «علمتني الحياة»، تستحضر مجموعة المايا حكمته الخالدة: «القيادة هي شجاعة البناء... ورفعة الإنسان... وخدمة الوطن بشرف». واختتمت: «نسأل الله أن يحفظ الإمارات وقيادتها ويوفقها لكل خير ورفعة».