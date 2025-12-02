سلطان القاسمي: اتحادنا يسنده شعب متمسك بقيم الوفاء والوحدة والتلاحم

قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ54: «يسند اتحادنا شعب وفيٌّ متمسك بقيم الوفاء والانتماء والوحدة والتلاحم والتعاضد، قيم ارتكزت عليها وحدة بلادنا، ومنها انطلقت مسيرة الإنجازات نحو دولة متحدة وقوية متمسكة».

وأضاف سموه في كلمته: «نحتفي بعيد الاتحاد، المناسبة العظيمة التي وثقت انطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة، وبداية عهد جديد مع التنمية والرخاء، ويسند هذا الاتحاد شعب وفي متمسك بقيم الوفاء والانتماء والوحدة والتلاحم والتعاضد، قيم ارتكزت عليها وحدة بلادنا، ومنها انطلقت مسيرة الإنجازات نحو دولة متحدة وقوية متمسكة بمبادئها وهويتها وتاريخها، وطموحة بأهدافها، وسعي أبنائها المتسلحين بالعلم والمعرفة».

وأضاف سموه: «إن احتفال أبناء وبنات الإمارات الأوفياء بعيد الاتحاد ما هو إلا فرحة كبرى ومعنى سامٍ يعكس ما تربوا عليه من العز والانتماء الصادق لوطننا العزيز، ويعبر عن الهدف الذي وضعه القادة المؤسسون بأن يكون الاتحاد مصدر عز، وفخراً لشعب الاتحاد وسبيلاً للتنمية والتقدم في المجالات كافة، لينعم الجميع برفاهية العيش والحياة الكريمة، وليمتد خير هذا الوطن إلى كل بقاع الأرض إشعاعاً من نور ويداً خيّرة تمتد بإنسانية صادقة.

وبهذه المناسبة أقدم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، والمواطنين والمقيمين، راجياً المولى عز وجل أن يديم على دولتنا الخير، والأمان، والتقدم، والازدهار».