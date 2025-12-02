الأوقاف الجعفرية بدبي تحتفي بعيد الاتحاد

ممثلاً لمعالي القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، كما حضر الاحتفال حسن الشواب، نائب رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية، وميرزا حسين الصايغ، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، وجمع غفير من الحضور والأعيان من مواطنين ومقيمين.
وقال إن الاحتفال بعيد الاتحاد يدعو للاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن المعطاء، ويوم عزيز على قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، للتعبير عن الاعتزاز برمز هويتنا والروح الوطنية والانتماء المتعاظم بالقيم المستوحاة من الآباء المؤسسين.
حيث تزامن عام تأسيس الدولة أيضاً مع تأسيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الخيرية في دبي في 27 ديسمبر عام 1971، المؤسسة الرائدة التي قدمت ولا زالت تقدم الصور المشرقة للوسطية والتسامح والوطنية في خدمة مجتمع دولة الإمارات والعمل الخيري. وأما كلمة رجال الدين فقد قدمها سماحة الشيخ إبراهيم الحواي، حيث تطرق إلى النعم والبركة التي أنعم الله بها على الإمارات وقيم التسامح على أرض الإمارات.