الأوقاف الجعفرية بدبي تحتفي بعيد الاتحاد

أقام مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الخيرية في دبي احتفالاً رسمياً كبيراً بعيد الاتحاد الـ54 بمقر الإدارة في مركز الرسول، صلى الله عليه وسلم، وحضر الاحتفال ممثلون عن الدوائر الحكومية بإمارة دبي، وعلى رأسهم العقيد أحمد عبيد بن حضيبة، مدير مركز شرطة الرفاعة بالوكالة.

ممثلاً لمعالي القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، كما حضر الاحتفال حسن الشواب، نائب رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية، وميرزا حسين الصايغ، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، وجمع غفير من الحضور والأعيان من مواطنين ومقيمين.

بدأ الاحتفال بقراءة آيات عطرة من القرآن الكريم، تلا ذلك السلام الوطني لدولة الإمارات وقسم الولاء الذي قدمه ثلة من طلبة مدرسة الإمام الصادق، متزينين بالزي الوطني والعسكري للقوات المسلحة للدولة، ثم تفضل بعد ذلك منير محمد آل رحمة، عضو مجلس الإدارة المدير العام، بتقديم كلمة الحفل الرئيسية نيابة عن رئيس المجلس ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين والمنتسبين، قدم خلالها التهنئة بهذه المناسبة إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات وجميع المقيمين على أرضها.

وقال إن الاحتفال بعيد الاتحاد يدعو للاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن المعطاء، ويوم عزيز على قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، للتعبير عن الاعتزاز برمز هويتنا والروح الوطنية والانتماء المتعاظم بالقيم المستوحاة من الآباء المؤسسين.

حيث تزامن عام تأسيس الدولة أيضاً مع تأسيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الخيرية في دبي في 27 ديسمبر عام 1971، المؤسسة الرائدة التي قدمت ولا زالت تقدم الصور المشرقة للوسطية والتسامح والوطنية في خدمة مجتمع دولة الإمارات والعمل الخيري. وأما كلمة رجال الدين فقد قدمها سماحة الشيخ إبراهيم الحواي، حيث تطرق إلى النعم والبركة التي أنعم الله بها على الإمارات وقيم التسامح على أرض الإمارات.