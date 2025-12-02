طحنون بن زايد: الإمارات نموذج يُحتذى في بناء الإنسان والأوطان

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن دولة الإمارات وهي تحتفي بعيد الاتحاد الرابع والخمسين فإنها تستذكر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام الذين وضعوا أولى لبنات دولنا فغدت نموذجاً يحتذى في بناء الإنسان والوطن، ومحط أنظار العالم لما حققته من إنجازات راسخة ورؤية تنموية رائدة.

وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة: «يغمرنا شعور عظيم ونحن نشهد ازدهار الإمارات وقد شقت طريقها بثبات نحو العالمية بفضل حكمة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعمه المستمر لبناء دولة عصرية، قوامها الإنسان، ذات مكانة رفيعة في مؤشرات التنافسية الدولية، ضاربةً أروع الأمثلة في الريادة والعطاء وترسيخ قيم الأمن والأمان».

وأضاف أن الإمارات تبرز اليوم علامة فارقة على سلم الاقتصاد العالمي، محاطة بأبجديات التطور وركائز الغد، تعمل بروح الفريق الواحد، على مدار الساعة، وطوال أيام السنة، لتسابق الزمن، وتبلغ المراتب الأولى، مسجلة حضوراً مشرفاً في كل المحافل الهادفة إلى خدمة البشرية ورفاهيتها وسعادتها.

وقال سموه: «نتابع عن كثب الرؤية التنموية الطموحة لدولة الإمارات في تمكين أبنائها من أدوات المستقبل عبر تنمية مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وترسيخها ممارسة حياتية في سلوكهم اليومي، في تجسيد حي للاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي ودوره الأساسي في دفع مسيرة تقدم الإمارات، في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والخدمية». وأضاف: «نواصل سعينا إلى جعل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة محوراً رئيسياً في استراتيجية الرفاه والتطور».