نهيان بن زايد: محطة وطنية نستحضر فيها إنجازات متعاقبة لمسيرة وطن طموح

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن عيد الاتحاد محطة وطنية مهمة نستحضر فيها إنجازات متعاقبة لمسيرة وطن طموح ينعم بالتقدم والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

وأوضح سموه أن تلك المسيرة التي تمتد لأكثر من 54 عاماً حافلة بمعاني الولاء والوحدة والإرادة الصلبة والرؤية التي أسسها آباؤنا المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه من الآباء المؤسسين، الذين أرسوا دعائم دولة قوية ومتقدمة نستمد منها العزم نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتقدماً. ورفع سموه أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى قيادة الدولة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على هذه الأرض المباركة.

لافتاً سموه إلى أن دولة الإمارات بفضل القيادة الرشيدة تنتقل من إنجاز إلى إنجاز أكبر في كل ميادين التنمية والتقدم والازدهار، وتعزز حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية رمزاً للعمل الإنساني والعمل من أجل السلام والاستقرار والتعاون وكل ما يخدم البشرية ويحقق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل.

وقال سموه إن دولة الإمارات رسخت خلال أربعة وخمسين عاماً نموذجاً تنموياً فريداً في مختلف القطاعات، وعززت حضورها العالمي في مجالات التقدم والابتكار والعمل الإنساني، واستطاعت أن تمضي قدماً في مسارات متوازية ومتسارعة نحو التنمية المستدامة، وتطوير البنية التحتية، والاهتمام بالإنسان بوصفه الثروة الحقيقية لبناء الوطن، إضافة إلى مجالات متطورة مثل الفضاء، والنقل، والاقتصاد الرقمي وغيرها، ما يجعلها نموذجاً يحتذى في الريادة والابتكار.