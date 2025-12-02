صرح زايد المؤسس.. أجواء احتفالية استثنائية في عيد الاتحاد

يحتفل «صرح زايد المؤسس» بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، يومي 2 و3 ديسمبر الجاري، ضمن احتفالات الدولة التي تأتي هذا العام تحت شعار «متحدين»، تجسيداً لروح الاتحاد والروابط التي تجمع كل من يعتبر الإمارات وطناً له.

وذلك من خلال تنظيم عدد من الفعاليات التي تعكس إرث دولة الإمارات، وتنطلق من قيمته صرحاً ثقافياً وطنياً يقف شاهداً على تاريخ حافل بالإنجاز، ويحتفي بمسيرة القائد الملهم مؤسس الدولة وباني نهضتها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي اتسمت برؤية طموحة ظلت تلهم الأجيال وتنير لهم دروب التقدم والارتقاء في مختلف المجالات.

ويتيح الصرح لضيوفه من مختلف الثقافات والفئات، حضور عروض الأوركسترا، على أضواء الشموع، وتتضمن مقطوعات موسيقية مستوحاة من أشعار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إضافة إلى عروض فرق «العيّالة»، التي تعكس الموروث الثقافي للدولة.

كما يتيح الصرح لفئات المجتمع كافة حضور الاحتفال الرسمي للدولة بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين، وذلك عبر شاشة عرض في المنطقة الخارجية للصرح، تعرض بثاً حياً ومباشراً لمراسم الاحتفال.

وقال الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام صرح زايد المؤسس، بهذه المناسبة، إن احتفاء صرح زايد المؤسس بهذه المناسبة الوطنية الغالية يؤكد دوره وجهة وطنية وثقافية رائدة، تعزز ارتباط الأجيال بتاريخ الإمارات وتراثها، وتسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وإرث الشيخ زايد لكل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له، بأساليب تجمع بين الإبداع والمعرفة، مجسداً بذلك شعار عيد الاتحاد لهذا العام «متحدين»، ومرسخاً روح الاتحاد والروابط التي تجمع كل محبي هذه الأرض من مختلف الفئات والثقافات.

وأضاف: نحن ماضون في تجسيد رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترسيخ قيمه النبيلة، مستلهمين من سيرته الزاهرة روح الإصرار على التميز والعمل من أجل رفعة الوطن وارتقائه، ليبقى الاتحاد نموذجاً يحتذى.

وتتيح الفعاليات التي ينظمها صرح زايد المؤسس لضيوفه من مختلف الثقافات فرصة التعرف على الصرح، والتفكر والتأمل في رؤية الوالد المؤسس وفي القيم التي غرسها في الأمة لتحقق التطور والازدهار اللذين وصلت إليهما اليوم.

ويتاح لضيوف الصرح قضاء أوقات متميزة برفقة عائلاتهم وسط إطلالاته الفريدة، ضمن أجوائه الاحتفالية الاستثنائية بمناسبة عيد الاتحاد، مع إمكانية الاستفادة من المشروبات والوجبات الخفيفة التي يوفرها المقهى الواقع في ساحة الصرح.

وبهذه المناسبة الوطنية يخصص صرح زايد المؤسس جولات ثقافية يقدمها اختصاصيو الجولات الثقافية في أرجائه، يطلع من خلالها الزوار بشكل أعمق على رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمه النبيلة وشخصيته الفذة، ومسيرته الزاهرة والحافلة بالعطاء والإنجاز، وعلى العمل الفني المبتكر «الثريا»، إضافة إلى تسليطها الضوء على ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة.