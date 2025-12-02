«الوطني الاتحادي».. 54 عاماً من المشاركة الفاعلة في التنمية

ساهم المجلس الوطني الاتحادي، الذي تأسس مع انطلاق اتحاد دولة الإمارات منذ 54 عاماً، في مسيرة البناء والتطور والريادة والتنمية الشاملة المستدامة للدولة، وحرص على مواكبة رؤية القيادة وتوجهاتها وخطط الدولة الاستراتيجية.

وحظي المجلس الوطني الاتحادي منذ التأسيس باهتمام ودعم لا محدود، من قبل المغفور له بإذن الله تعالى، القائد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والآباء المؤسسين، إيماناً منهم بأن المجلس أحد المؤسسات الاتحادية التي تجسد المشاركة الفاعلة للمواطنين في عملية صنع القرار، وترسخ مبادئ الشورى.

وتواصل القيادة الرشيدة، نهج الآباء المؤسسين في تعزيز نهج الشورى، من خلال تأكيده على أهمية دور المجلس في تبنّي مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن، وتسهم في دعم تطور الدولة وتقدمها.

وعكست توجيهات سموه خلال لقاءاته مع رئيس وأعضاء المجلس، رؤيته بأهمية مواصلة المجلس مسيرته الوطنية، التي تميزت عبر تاريخها بأنها مسيرة واعية، نابعة من خصوصية مجتمع الإمارات، وقيمه الأصيلة، واحتياجاته التنموية.

وواكب المجلس الوطني الاتحادي رؤية القيادة الرشيدة وتوجهاتها خلال 18 فصلاً تشريعياً، حيث عقد 682 جلسة، وافق خلالها على ثمانية تعديلات دستورية، وإقرار 676 مشروع قانون، وناقش 358 موضوعاً عاماً، ووجّه 1106 أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تناولت مختلف القطاعات، وأصدر 83 بياناً، ووقع على 54 مذكرة تعاون مع برلمانات ومؤسسات إقليمية ودولية.

ويجسد أداء المجلس خلال الفصل التشريعي الثامن عشر الحالي، الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2023 م، تكامل الشراكة الفاعلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لإعلاء مصلحة الوطن.

حيث عقد المجلس خلال الدورين الأول والثاني 26 جلسة، وافق خلالها على 14 مشروع قانون، وناقش وتبنى توصياته لـ 15 موضوعاً عاماً، ووجّه 49 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.

وواكبت الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، الدبلوماسية السياسية الرسمية لدولة الإمارات، حيث ساهمت في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وبناء شراكات برلمانية مميزة مع المؤسسات الدولية المؤثرة، للتعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والدولية، وتكريس الصورة الحضارية لدولة الإمارات.

وترأس المجلس الوطني الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، كما فازت دولة الإمارات برئاسة البرلمان العربي في أكتوبر 2024، وهي المرة الثالثة التي تترأس فيها الدولة هذه المؤسسة منذ عام 2012.