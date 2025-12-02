طوابع بريدية توثق مسيرة الإمارات وإنجازاتها

أصدر بريد الإمارات مجموعة خاصة من الطوابع التذكارية احتفاءً بعيد الاتحاد الرابع والخمسين لتأسيس دولة الإمارات تجسيداً للفخر الوطني ووفاءً لإرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستلهاماً من رؤيته الاستشرافية في بناء وطن موحد يعتز بتاريخه ويصنع مستقبله بعزيمة أبنائه.

ويعبر الإصدار الجديد عن روح الاتحاد التي أرسى دعائمها الشيخ زايد، حيث استلهم تصميم الشعار من النماذج الأولى للافتات الشوارع التي شارك، رحمه الله، في إقرارها بنفسه، ليحمل الطابع دلالات بصرية تعبر عن الهوية الوطنية وتاريخ دولة الإمارات الحديث.

ويرتكز التصميم على مفهوم الترابط والتكامل بين مكونات الدولة، وتجسد عناصره المتداخلة وحدة النسيج الوطني والتنوع الثقافي الذي يميز المجتمع الإماراتي.

رموز

ويضم الطابع رموزاً مستوحاة من الطبيعة والثقافة الإماراتية، مثل النخلة والسفينة والشمس، تعبيراً عن القيم المشتركة والارتباط العميق بالجذور والتراث، في حين استوحي الرقم (54) من لوحات المركبات في الدولة، في دلالة على الحركة الدائمة والتواصل بين إمارات الوطن السبع، وما تمثله من انسجام وتكامل في مسيرة التنمية والبناء.

ويأتي هذا الإصدار ليوثق مناسبة وطنية غالية تعبر عن وحدة الكلمة والهدف، ويؤكد دور بريد الإمارات في توثيق مسيرة الدولة ومنجزاتها عبر الطوابع التذكارية التي تحولت إلى سجل بصري لتاريخ الوطن، ونافذة تبرز للعالم قيم الاتحاد والولاء والانتماء، وتعبر عن فخر أبناء دولة الإمارات بما تحقق من إنجازات ورؤى طموحة نحو مستقبل أكثر إشراقاً.