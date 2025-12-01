المركز الإحصائي الخليجي يستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية في الإمارات

ستعرض المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إصدارٍ خاص بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات، أبرز المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي حققتها الإمارات العربية المتحدة.

ونوه الإصدار إلى أن دولة الإمارات حققت المركز الأول إقليميًا والسابع عالميًا في التماسك الاجتماعي، بما يعكس صلابة البنية الاجتماعية الإماراتية.

وأشار الإصدار إلى أن الخطط الاقتصادية تسير على مسار واضح، يبدأ بتنويع مصادر الدخل، ويمرّ ببناء اقتصاد معرفي، وينتهي بقيادة قطاعات المستقبل موضحا أن الدولة شهدت تحولات اقتصادية واستراتيجية تشمل إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 لتكون التكنولوجيا ركيزة التنمية، وتبنّي خطط للأمن الغذائي والمائي تمتد حتى عامَي 2036 و2051 لضمان الاستدامة، مع تطوير مدنٍ ذكية في دبي وأبوظبي والفجيرة؛ وفق خطط أفقية حتى 2040، إلى جانب التوسع في قطاعات التكنولوجيا، والفضاء والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة.

وحققت الإمارات قفزات نوعية في مؤشرات التنافسية، لتصل إلى المركز الخامس عالميًا في التنافسية الشاملة 2025، وحققت الريادة العالمية في 223 مؤشرًا وفق أحدث تقارير التنافسية، بالإضافة إلى التواجد ضمن أفضل خمس دول عالميًا في 444 مؤشرًا.

كما حققت المركز العاشر عالميًا في القوة الناعمة، والمركز الأول عالميًا في ريادة الأعمال للعام الرابع على التوالي.

وذكر الإصدار أن الصناديق السيادية الإماراتية تُعد واحدةً من أقوى الأذرع الاستثمارية عالميًا؛ إذ لا تقتصر على إدارة الثروة، بل تقوم بدور استراتيجي في تأمين المستقبل وتعزيز القوة الاقتصادية.

ولفت الإصدار إلى أن الإمارات تحولت من حكومةٍ ذكية إلى مجتمعٍ يقوم على الذكاء الاصطناعي، محققةً المركز الأول عالميًا في البنية الأساسية للاتصالات، والمركز الثاني عالميًا في جاهزية الذكاء الاصطناعي 2025 وأنجزت أول معاملة حكومية بـ "الدرهم الرقمي" في خطوة تاريخية غير مسبوقة في المنطقة، مع رقمنة أكثر من 90% من الخدمات الحكومية، وتبّوأت المركز الأول عالميًا في المهارات الرقمية والتكنولوجية.

وأضاف الاصدار أن الإمارات أطلقت استثمارات ضخمة لتكون في مقدمة الدول التي تقود تحول الطاقة عالميًا، حيث وضعت استثمارات تتجاوز 600 مليار درهم في الطاقة المتجددة حتى 2050..واعتمدت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي تستهدف إنتاج 15 مليون طن بحلول 2050 وحققت دولة الإمارات المركز السادس عالميًا في المواهب الداعمة للتحول الأخضر.

ونوه الإصدار إلى أن الإمارات تحوّلت خلال سنوات قليلة إلى قوةٍ فضائية عربية ودولية، حيث وصل مسبار الأمل إلى المريخ كأول مهمة عربية إلى الكوكب الأحمر، كما تعمل على مشروع استكشاف حزام الكويكبات عام 2028، ومشروع مستوطنة المريخ 2117 بوصفه أحد أكبر مشاريع المستقبل في العالم.