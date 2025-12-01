فعاليات على امتداد الوطن احتفالاً بعيد الاتحاد الاثنين والثلاثاء

تشهد كافة المدن والمناطق، على امتداد الوطن، فعاليات وطنية، بدأت أمس وتستمر اليوم وغداً؛ احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54، تتنوع بين الاحتفالات الرسمية والمسيرات الوطنية والاحتفالات الفنية وعروض الألعاب النارية ورفع الأعلام وتزيين الشوارع وواجهات المباني وإضاءتها بألوان العلم الوطني.

ومن المقرر عرض الحفل الرسمي لعيد الاتحاد الذي يقام في أبوظبي غداً في عدد من مواقع الاحتفالات بإمارات الدولة، كما يمكن للجماهير مشاهدة البث المباشر للعرض الرسمي الذي سيقام في أبوظبي عبر دور السينما في جميع أنحاء الدولة، وعبر القنوات التلفزيونية المحلية.

وبهذه المناسبة ينظم براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي، غداً، مسيرة «الاتحاد». وستكون نقطة التجمع مدينة دبي الملاحية الساعة 3 بعد الظهر، وتنطلق من شارع جميرا تقاطع دار الاتحاد إلى تقاطع برج العرب من 4 إلى 5:30 مساءً، في استعراض يجسد الوحدة الوطنية وروح المجتمع.

وشهد مهرجان الشيخ زايد حضوراً تجاوز 80 ألف زائر خلال إطلاق سيمفونية «جمال الاتحاد»، التي قدّمها الملحن العالمي إيه آر رحمان، في إهداء موسيقي لدولة الإمارات احتفاء بعيد الاتحاد.

وجاء هذا العمل الإماراتي المبتكر من برجيل القابضة، بلحن وضعه رحمان، ليُعرض عالمياً لأول مرة أمام جمهور واسع، مجسّداً مجموعة من القيم المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بدولة الإمارات، ومنها الوحدة والتعايش والأمل والإنسانية المشتركة.

وتتضمن السيمفونية أغنية خاصة بعيد الاتحاد تتتبع رحلة الدولة عبر ماضيها وحاضرها ومستقبلها، مستلهمة رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال صور وإنجازات وطنية تعكس التقدم والابتكار والقيم الخالدة التي تشكل هوية الإمارات.