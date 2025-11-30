احتفال «دبي الخيرية» يعكس الفخر بمسيرة الاتحاد

نظّمت جمعية دبي الخيرية احتفالية مميزة بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في المقر الرئيس للجمعية بمنطقة المحيصنة 2، جمعت بين التراث الإماراتي والأجواء الاحتفالية التي عكست روح الانتماء والفخر بمسيرة الاتحاد، والتقدير والولاء للقيادة الرشيدة التي أسست لهذا الصرح الشامخ، والتعبير عن الاعتزاز بالهوية الوطنية والإنجازات التي حققتها الدولة.

وشكلت الاحتفالية، ملتقى بهيجاً لأسرة الجمعية، حيث شهدت حضور مصطفى كرم، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعادل مطر، عضو مجلس الإدارة، وأحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، إضافة إلى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وجميع موظفي الجمعية. واستهلت الاحتفالية ببرنامج غني ومتنوع أقيم على المسرح المقام في الساحة الأمامية للجمعية، حيث شكلت العروض التراثية نقطة الجذب الرئيسية؛ فقد نظمت الجمعية معرضاً مصغراً للسيارات القديمة (الكلاسيكية)، وقدمت فرقة «الوشاحات الحربية» عرضاً فنياً حياً ومؤثراً، استعرضت خلاله الفنون الأدائية الشعبية الإماراتية. وانطلقت مسيرة الخيول من «إسطبل الكاس» التي قدمت عرضاً مبهراً للخيول الأصيلة. كما تم تخصيص ركن تفاعلي لـ«نقش الحناء»، إضافة إلى المسابقات الثقافية، واستمتاع الجميع بتناول تشكيلة من مأكولات المطعم الشعبي الإماراتي. وفي تصريح له بهذه المناسبة قال أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «إن عيد الاتحاد يمثل محطة للتأمل في الإنجازات الوطنية وتجديد العهد على مواصلة مسيرة العطاء والازدهار تحت ظل قيادتنا الرشيدة».